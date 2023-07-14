Почти половина беженцев из Украины хотят остаться в Германии после войны

Все больше украинских беженцев в ФРГ планируют остаться там, сообщает немецкое издание Deutsche Welle. Однако уровень занятости украинцев в Германии до сих пор остается низким из-за языкового барьера и потребности в уходе за детьми, свидетельствует социология.

Около 44% украинцев, спасавшихся в Германии из-за войны рф против Украины, хотят остаться в стране надолго, свидетельствует свежее социологическое исследование, опубликованное в среду, 12 июля.

Количество планирующих остаться увеличилось на 5% по сравнению с летом прошлого года.

Опрос проводили Институт исследований занятости (IAB), Немецкий институт экономических исследований (DIW), Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) и Федеральный институт демографических исследований (BIB) среди почти 7 тысяч украинских беженцев в январе-марте.

Три четверти из около миллиона украинцев, получивших убежище в ФРГ, посещают или уже закончили языковые и интеграционные курсы. В то же время, фактическая интеграция украинцев на немецком рынке труда даже после завершения курсов идет медленно. Причина – языковые проблемы.

Пока только 18% беженцев из Украины трудоустроены. Это всего на 1% больше, чем летом 2022 года. Еще одной из преград в трудоустройстве опрошенные называли потребность в уходе за детьми. Поэтому уровень занятости среди матерей с маленькими детьми составляет всего 3%.