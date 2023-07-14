Почти половина беженцев из Украины хотят остаться в Германии после войны
Все больше украинских беженцев в ФРГ планируют остаться там, сообщает немецкое издание Deutsche Welle. Однако уровень занятости украинцев в Германии до сих пор остается низким из-за языкового барьера и потребности в уходе за детьми, свидетельствует социология.
Около 44% украинцев, спасавшихся в Германии из-за войны рф против Украины, хотят остаться в стране надолго, свидетельствует свежее социологическое исследование, опубликованное в среду, 12 июля.
Количество планирующих остаться увеличилось на 5% по сравнению с летом прошлого года.
Опрос проводили Институт исследований занятости (IAB), Немецкий институт экономических исследований (DIW), Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) и Федеральный институт демографических исследований (BIB) среди почти 7 тысяч украинских беженцев в январе-марте.
Три четверти из около миллиона украинцев, получивших убежище в ФРГ, посещают или уже закончили языковые и интеграционные курсы. В то же время, фактическая интеграция украинцев на немецком рынке труда даже после завершения курсов идет медленно. Причина – языковые проблемы.
Пока только 18% беженцев из Украины трудоустроены. Это всего на 1% больше, чем летом 2022 года. Еще одной из преград в трудоустройстве опрошенные называли потребность в уходе за детьми. Поэтому уровень занятости среди матерей с маленькими детьми составляет всего 3%.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 17:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все больше украинских беженцев в ФРГ планируют остаться там, сообщает немецкое издание Deutsche Welle. Однако уровень занятости украинцев в Германии до сих пор остается низким из-за языкового барьера и потребности в уходе за детьми, свидетельствует социология.".