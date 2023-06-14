Как преподаватель из Харькова нашел работу в школе Берлина (видео)

Германия приняла 200 000 украинских детей. Для этого на работу приняли и учителя из Украины. Среди тех, кто сегодня учит детей за границей, и преподаватель немецкого языка Андрей Цибух, рассказывает Deutsche Welle.

Андрей Цибух с женой и тремя дочерями уже больше года живут в Берлине. Они были вынуждены бежать сюда из родного Харькова от российской агрессии.

«Вот так сейчас выглядит наша школа. Здесь было все зеленое, ошпаклеванное, окрашенное, в каждой аудитории телевизор стоял», — показывает фотографии разрушенной харьковской школы Андрей.

«Мой этаж полностью снесло, а там, где сестра училась, там часть уцелела. Но на моем только балки остались и все», – эмоционально говорит дочь Андрея.

В Харькове Андрей преподавал немецкий язык. Поэтому в Германии достаточно быстро смог устроиться на работу учителем.

«Я выбрал список школ. Тогда я не смотрел, я думал, что, может, какая-то одна ответит, и сможем провести собеседование, и там будет видно. Но они начали отвечать все, что им нужны преподаватели и срочно», – вспоминает, как получил работу Андрей.

Его жена Ольвия тоже учительница немецкого языка. Впрочем, она пока не смогла устроиться в немецкую школу, потому что перевод и подтверждение дипломов в ФРГ может длиться месяцами. Пока она работает на языковых курсах, тоже с украинскими детьми.

Немецкие школы приняли более 200 тысяч детей украинских беженцев. Андрей и Ольвия считают, что им очень повезло, что они знают язык. Ведь без знания немецкого сотни высококвалифицированных специалистов Украины не могут найти работу по специальности в Германии. Впрочем, эту ситуацию пытаются исправить языковые интеграционные курсы.

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