Як викладач із Харкова знайшов роботу в школі Берліна (відео)

Німеччина прийняла 200 тисяч українських дітей. Для цього на роботу взяли й учителя з України. Серед тих, хто сьогодні навчає дітей за кордоном, викладач німецької мови Андрій Цибух, розповідає Deutsche Welle.

Андрій Цибух із дружиною та трьома доньками вже більше року живуть у Берліні. Вони були змушені тікати сюди з рідного Харкова від російської агресії.

«Ось так зараз виглядає наша школа. Тут було все зелене, відшпакльоване, пофарбоване, в кожній аудиторії телевізор стояв», – показує світлини зруйнованої харківської школи Андрій.

«Мій поверх повністю знесло, а там, де сестра навчалася, там частина вціліла. Але на моєму тільки балки залишилися і все», – емоційно каже донька Андрія.

У Харкові Андрій викладав німецьку мову. Тому в Німеччині доволі швидко зміг влаштуватися на роботу вчителем.

«Я вибрав список шкіл. Тоді я не дивився, я думав, що, може якась одна відповість, і зможемо провести співбесіду, і там буде видно. Але вони почали відповідати усі, що їм потрібні викладачі і терміново», – пригадує, як отримав роботу Андрій.

Його дружина Ольвія також вчителька німецької мови. Утім вона поки що не змогла влаштуватися до німецької школи, тому що переклад і підтвердження дипломів у ФРН може тривати місяцями. Наразі вона працює на мовних курсах, теж із українськими дітьми.

Німецькі школи прийняли понад 200 тисяч дітей українських біженців. Андрій та Ольвія вважають, що їм дуже пощастило, що вони знають мову. Адже без знання німецької сотні висококваліфікованих фахівців з України не можуть знайти роботу за фахом у Німеччині.