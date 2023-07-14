Майже половина біженців з України хочуть залишитися у Німеччині після війни
Дедалі більше українських біженців у ФРН планують залишитися там, повідомляє німецьке видання Deutsche Welle . Однак рівень зайнятості українців у Німеччині досі залишається низьким через мовний бар’єр та потребу догляду за дітьми, свідчить соціологія.
Близько 44% українців, які рятувалися в Німеччині через війну рф проти України, хочуть залишитися в країні надовго, свідчить свіже соціологічне дослідження, опубліковане в середу, 12 липня. Кількість тих, хто планує залишитися збільшилася на 5% порівняно із літом минулого року.
Опитування проводили Інститут досліджень зайнятості (IAB), Німецький інститут економічних досліджень (DIW), Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) і Федеральний інститут демографічних досліджень (BIB) серед майже семи тисяч українських біженців у січні- березні.
Три чверті з близько мільйона українців, які отримали притулок у ФРН, відвідують або вже закінчили мовні та інтеграційні курси. Водночас фактична інтеграція українців на німецькому ринку праці навіть після завершення курсів йде повільно. Причина – мовні проблеми.
Наразі лише 18 % біженців з України працевлаштовані. Це лише на 1% більше, ніж влітку 2022 року. Ще однією з перепон в працевлаштуванні опитані називали потребу в догляді за дітьми. Тому рівень зайнятості серед матерів з маленькими дітьми становить всього 3%.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 17:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дедалі більше українських біженців у ФРН планують залишитися там, повідомляє німецьке видання Deutsche Welle . Однак рівень зайнятості українців у Німеччині досі залишається низьким через мовний бар’єр та потребу догляду за дітьми, свідчить соціологія.".