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«Более-менее спокойная» — Терехов о текущей обстановке в Харькове

Общество 13:40   15.07.2023
Виктория Яковенко
«Более-менее спокойная» — Терехов о текущей обстановке в Харькове

Враг уже несколько недель не обстреливает Харьков, однако мэр города Игорь Терехов призывает жителей быть осторожными.

«Враг все время обстреливает Харьковскую область. К сожалению, был погибший в Купянском районе, раненый. Но, что касается города Харькова, то ситуация более-менее спокойная, потому что враг сейчас не обстреливает город Харьков уже несколько недель, к счастью. Я призываю наших жителей быть осторожными», — сказал мэр Харькова в эфире нацмарафона.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 13:40;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг уже несколько недель не обстреливает Харьков, однако мэр города Игорь Терехов призывает жителей быть осторожными.".