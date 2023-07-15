«Более-менее спокойная» — Терехов о текущей обстановке в Харькове

Враг уже несколько недель не обстреливает Харьков, однако мэр города Игорь Терехов призывает жителей быть осторожными.

«Враг все время обстреливает Харьковскую область. К сожалению, был погибший в Купянском районе, раненый. Но, что касается города Харькова, то ситуация более-менее спокойная, потому что враг сейчас не обстреливает город Харьков уже несколько недель, к счастью. Я призываю наших жителей быть осторожными», — сказал мэр Харькова в эфире нацмарафона.