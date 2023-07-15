Live
  • Субота 15.07.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.86
    • 🟢

«Більш-менш спокійна» – Терехов про поточну обстановку у Харкові

Суспільство 13:40   15.07.2023
Вікторія Яковенко
«Більш-менш спокійна» – Терехов про поточну обстановку у Харкові

Ворог вже кілька тижнів не обстрілює Харків, однак мер міста Ігор Терехов закликає мешканців бути обережними.

«Ворог весь час обстрілює Харківську область. На жаль, був загиблий у Куп’янському районі, є поранений. Але, що стосується міста Харкова, то ситуація є більш-менш спокійна, бо ворог зараз не обстрілює місто Харків вже декілька тижнів, на щастя. Я закликаю наших мешканців бути обережними», – сказав мер Харкова в етері нацмарафону.

Читайте також: Щомісяця перераховуємо великі суми – Терехов про допомогу ЗСУ з бюджету міста

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог найактивніший – ЗСУ
На Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог найактивніший – ЗСУ
15.07.2023
«Більш-менш спокійна» – Терехов про поточну обстановку у Харкові
«Більш-менш спокійна» – Терехов про поточну обстановку у Харкові
15.07.2023
У Харкові в клубі, що працював у комендатську годину, відпочивала неповнолітня
У Харкові в клубі, що працював у комендатську годину, відпочивала неповнолітня
15.07.2023
Дані колаборантів з Харківщині, які виїхали в ЄС, вносять до бази Інтерполу
Дані колаборантів з Харківщині, які виїхали в ЄС, вносять до бази Інтерполу
15.07.2023
“Ми маємо з цим жити” – Синєгубов про загрозу Харківщині з боку РФ
“Ми маємо з цим жити” – Синєгубов про загрозу Харківщині з боку РФ
13.07.2023
Росіяни обстріляли село на Куп’янщині: є загиблий та поранений – Синєгубов
Росіяни обстріляли село на Куп’янщині: є загиблий та поранений – Синєгубов
15.07.2023

Новини за темою:

12:57
Щомісяця перераховуємо великі суми – Терехов про допомогу ЗСУ з бюджету міста
12:08
Росіяни обстріляли село на Куп’янщині: є загиблий та поранений – Синєгубов
11:55
Дерусифікація станції метро «Київська» у Харкові: новий напис – тимчасовий
10:53
У Харкові в клубі, що працював у комендатську годину, відпочивала неповнолітня
01:30
Терехов пообіцяв поставити сонячні панелі на школах і лікарнях Харкова

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: ««Більш-менш спокійна» – Терехов про поточну обстановку у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 13:40;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог вже кілька тижнів не обстрілює Харків, однак мер міста Ігор Терехов закликає мешканців бути обережними.".