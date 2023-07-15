«Більш-менш спокійна» – Терехов про поточну обстановку у Харкові

Ворог вже кілька тижнів не обстрілює Харків, однак мер міста Ігор Терехов закликає мешканців бути обережними.

«Ворог весь час обстрілює Харківську область. На жаль, був загиблий у Куп’янському районі, є поранений. Але, що стосується міста Харкова, то ситуація є більш-менш спокійна, бо ворог зараз не обстрілює місто Харків вже декілька тижнів, на щастя. Я закликаю наших мешканців бути обережними», – сказав мер Харкова в етері нацмарафону.