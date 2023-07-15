«Більш-менш спокійна» – Терехов про поточну обстановку у Харкові
Ворог вже кілька тижнів не обстрілює Харків, однак мер міста Ігор Терехов закликає мешканців бути обережними.
«Ворог весь час обстрілює Харківську область. На жаль, був загиблий у Куп’янському районі, є поранений. Але, що стосується міста Харкова, то ситуація є більш-менш спокійна, бо ворог зараз не обстрілює місто Харків вже декілька тижнів, на щастя. Я закликаю наших мешканців бути обережними», – сказав мер Харкова в етері нацмарафону.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 13:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог вже кілька тижнів не обстрілює Харків, однак мер міста Ігор Терехов закликає мешканців бути обережними.".