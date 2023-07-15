Щомісяця перераховуємо великі суми – Терехов про допомогу ЗСУ з бюджету міста

Щомісяця з бюджету Харкова перераховують «дуже великі суми» на потреби ЗСУ. Про це 14 липня, під час сесії Харківської міськради, повідомив мер міста Ігор Терехов. Про які цифри йдеться – він не уточнив.

Питання допомоги ЗСУ на сесії порушив депутат Харківської міськради Ігор Черняк, який нині служить в ЗСУ.

«Вчора в соціальних мережах бачив допис міського голови міста Києва, пана Кличка, який сказав, що загалом з бюджету міста Києва на потреби Сил оборони виділяється 1,1 млрд грн. Чи могли б ви надати інформацію щодо загальних видатків на потреби Сил оборони, які передбачені в бюджеті міста Харкова», – запитав Черняк.

Ігор Терехов порівняв допомогу Харкова та Києва українським військовим.

«Якщо ви візьмете пропорційно бюджету міста Києва бюджет міста Харкова, то у відсотках ми підтримуємо наших військових, бійців тероборони значно більше. Я щось можу сказати, щось не можу сказати, але ми щомісяця перераховуємо відповідні субвенції до військових частин для підтримки наших військових», – сказав Терехов.

Крім цього, Черняк поцікавився у мера, чи планує міськрада купляти технічні засоби для аеророзвідки для харківських підрозділів, наприклад MAVIC.

«Що стосується MAVIC, дронів і таке інше, то ми виділяємо кошти на рахунки військових і вони можуть за ці кошти купувати це. У нас є чіткі домовленості з ЗСУ про те, що ми перераховуємо їм кошти. Кожного місяця дуже великі суми їм перераховуємо», – зазначив Терехов.