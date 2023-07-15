Ежемесячно переводим большие суммы – Терехов о помощи ВСУ из бюджета Харькова

Ежемесячно из бюджета Харькова перечисляют «очень большие суммы» на нужды ВСУ. Об этом 14 июля во время сессии Харьковского горсовета сообщил мэр города Игорь Терехов. О каких цифрах идет речь – он не уточнил.

Вопрос помощи ВСУ на сессии поднял депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк, которій сейчас служит в ВСУ.

«Вчера в социальных сетях видел сообщение городского головы города Киева, Кличка, который сказал, что в целом из бюджета города Киева на нужды Сил обороны выделяется 1,1 млрд грн. Могли бы вы предоставить информацию об общих расходах на нужды Сил обороны, которые предусмотрены в бюджете города Харькова», — спросил Черняк.

Игорь Терехов сравнил помощь Харькова и Киева украинским защитникам.

«Если вы возьмете пропорционально бюджету города Киева бюджет города Харькова, то в процентах мы поддерживаем наших военных, бойцов терробороны гораздо больше. Я что-то могу сказать, что-то не могу сказать, но мы ежемесячно перечисляем соответствующие субвенции в воинские части для поддержки наших военных», — сказал Терехов.

Кроме этого Черняк поинтересовался у мэра, планирует ли горсовет покупать технические средства для аэроразведки для харьковских подразделений, например MAVIC.

«Что касается MAVIC, дронов и так далее, то мы выделяем средства на счета военных и они могут за эти средства покупать это. У нас есть четкие договоренности по ВСУ о том, что мы перечисляем им средства. Каждый месяц очень большие суммы им перечисляем», – отметил Терехов.