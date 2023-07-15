Ежемесячно переводим большие суммы – Терехов о помощи ВСУ из бюджета Харькова
Ежемесячно из бюджета Харькова перечисляют «очень большие суммы» на нужды ВСУ. Об этом 14 июля во время сессии Харьковского горсовета сообщил мэр города Игорь Терехов. О каких цифрах идет речь – он не уточнил.
Вопрос помощи ВСУ на сессии поднял депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк, которій сейчас служит в ВСУ.
«Вчера в социальных сетях видел сообщение городского головы города Киева, Кличка, который сказал, что в целом из бюджета города Киева на нужды Сил обороны выделяется 1,1 млрд грн. Могли бы вы предоставить информацию об общих расходах на нужды Сил обороны, которые предусмотрены в бюджете города Харькова», — спросил Черняк.
Игорь Терехов сравнил помощь Харькова и Киева украинским защитникам.
«Если вы возьмете пропорционально бюджету города Киева бюджет города Харькова, то в процентах мы поддерживаем наших военных, бойцов терробороны гораздо больше. Я что-то могу сказать, что-то не могу сказать, но мы ежемесячно перечисляем соответствующие субвенции в воинские части для поддержки наших военных», — сказал Терехов.
Кроме этого Черняк поинтересовался у мэра, планирует ли горсовет покупать технические средства для аэроразведки для харьковских подразделений, например MAVIC.
«Что касается MAVIC, дронов и так далее, то мы выделяем средства на счета военных и они могут за эти средства покупать это. У нас есть четкие договоренности по ВСУ о том, что мы перечисляем им средства. Каждый месяц очень большие суммы им перечисляем», – отметил Терехов.
Читайте также: Миллионы на укрытия и 1,3 млрд на отстройку: изменения в бюджете Харькова
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ежемесячно переводим большие суммы – Терехов о помощи ВСУ из бюджета Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 12:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ежемесячно из бюджета Харькова перечисляют «очень большие суммы» на нужды ВСУ. Об этом 14 июля во время сессии Харьковского горсовета сообщил мэр города Игорь Терехов. О каких цифрах идет речь – он не уточнил.".