Повреждены футбольное поле и машины – последствия атаки ракетами на Харьков
Ночью россияне обстреляли ракетами Харьков, следователи регистрируют последствия ударов со стороны оккупантов, сообщила полиция Харьковской области.
Около 1:30 россияне запустили по Харькову четыре ракеты С-300. Две ракеты взорвались в воздухе. Зафиксировано попадание в Шевченковском районе. Повреждены футбольные поля, припаркованные рядом автомобили, в близлежащих домах повреждены фасады и окна. Пострадавших нет.
Также за прошедшие сутки военные рф из минометов и артиллерии наносили удары по приграничным населенным пунктам Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
В селе Колодязное Купянского района погиб 33-летний гражданский мужчина. Еще один человек получил ранения. Поврежден частный дом.
На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.
По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 10:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью россияне обстреляли ракетами Харьков, следователи регистрируют последствия ударов со стороны оккупантов, сообщила полиция Харьковской области.".