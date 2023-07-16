Повреждены футбольное поле и машины – последствия атаки ракетами на Харьков

Ночью россияне обстреляли ракетами Харьков, следователи регистрируют последствия ударов со стороны оккупантов, сообщила полиция Харьковской области.

Около 1:30 россияне запустили по Харькову четыре ракеты С-300. Две ракеты взорвались в воздухе. Зафиксировано попадание в Шевченковском районе. Повреждены футбольные поля, припаркованные рядом автомобили, в близлежащих домах повреждены фасады и окна. Пострадавших нет.

Также за прошедшие сутки военные рф из минометов и артиллерии наносили удары по приграничным населенным пунктам Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

В селе Колодязное Купянского района погиб 33-летний гражданский мужчина. Еще один человек получил ранения. Поврежден частный дом.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.

По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.