Пошкоджено футбольне поле і автомобілі – наслідки атаки ракетами на Харків

Вночі росіяни обстріляли ракетами Харків, слідчі реєструють наслідки ударів окупантів, повідомила поліція Харківської області.

Близько 1:30 росіяни запустили по Харкову чотири ракети С-300. Дві ракети вибухнули в повітрі. Зафіксовано влучання в Шевченківському районі. Пошкоджено футбольне поле, припарковані поруч автомобілі, в прилеглих будинках пошкоджені фасади і вікна. Постраждалих осіб немає.

Також протягом минулої доби військові рф з мінометів та артилерії наносили удари по прикордонним населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

У селі Колодязне Куп’янського району загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. Пошкоджений приватний будинок.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.