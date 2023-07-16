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Пошкоджено футбольне поле і автомобілі – наслідки атаки ракетами на Харків

Події 10:26   16.07.2023
Оксана Якушко
Пошкоджено футбольне поле і автомобілі – наслідки атаки ракетами на Харків

Вночі росіяни обстріляли ракетами Харків, слідчі реєструють наслідки ударів окупантів, повідомила поліція Харківської області.

Близько 1:30 росіяни запустили по Харкову чотири ракети С-300. Дві ракети вибухнули в повітрі. Зафіксовано влучання в Шевченківському районі. Пошкоджено футбольне поле, припарковані поруч автомобілі, в прилеглих будинках пошкоджені фасади і вікна. Постраждалих осіб немає.

Також протягом минулої доби військові рф з мінометів та артилерії наносили удари по прикордонним населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

У селі Колодязне Куп’янського району загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. Пошкоджений приватний будинок.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 10:26;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі росіяни обстріляли ракетами Харків, слідчі реєструють наслідки ударів окупантів, повідомила поліція Харківської області.".