Ракетный удар повредил 4-этажный дом и автомобили в Харькове (фото)
Прокуроры задокументировали последствия ночного ракетного удара по Харькову, сообщила Харьковская областная прокуратура.
16 июля около 2:00 враг нанес ракетный удар по Харькову. Зафиксировано попадание двух ракет типа С-300 в стадион и дорожное покрытие Шевченковского района.
По предварительным данным, удар по городу производился из Белгородской области рф.
Шевченковская окружная прокуратура Харькова начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 12:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуроры задокументировали последствия ночного ракетного удара по Харькову, сообщила Харьковская областная прокуратура.".