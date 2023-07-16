Ракетный удар повредил 4-этажный дом и автомобили в Харькове (фото)

Прокуроры задокументировали последствия ночного ракетного удара по Харькову, сообщила Харьковская областная прокуратура.

16 июля около 2:00 враг нанес ракетный удар по Харькову. Зафиксировано попадание двух ракет типа С-300 в стадион и дорожное покрытие Шевченковского района.



По предварительным данным, удар по городу производился из Белгородской области рф.

Шевченковская окружная прокуратура Харькова начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).