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Ракетный удар повредил 4-этажный дом и автомобили в Харькове (фото)

Происшествия 12:02   16.07.2023
Оксана Якушко
Ракетный удар повредил 4-этажный дом и автомобили в Харькове (фото)

Прокуроры задокументировали последствия ночного ракетного удара по Харькову, сообщила Харьковская областная прокуратура.

16 июля около 2:00 враг нанес ракетный удар по Харькову. Зафиксировано попадание двух ракет типа С-300 в стадион и дорожное покрытие Шевченковского района.


По предварительным данным, удар по городу производился из Белгородской области рф.

Шевченковская окружная прокуратура Харькова начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 12:02;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуроры задокументировали последствия ночного ракетного удара по Харькову, сообщила Харьковская областная прокуратура.".