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Ракетний удар пошкодив 4-поверховий будинок і автомобілі у Харкові (фото)

Події 12:02   16.07.2023
Оксана Якушко
Ракетний удар пошкодив 4-поверховий будинок і автомобілі у Харкові (фото)

Прокурори задокументували наслідки нічного ракетного удару у Харкові, повідомила Харківська обласна прокуратура.

16 липня близько 2:00 ворог завдав ракетного удару по Харкову. Зафіксовано попадання двох ракет типу С-300 у стадіон та дорожнє покриття Шевченківського району.


За попередніми даними, удар по місту здійснили з Бєлгородської області рф.

Шевченківська окружна прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 12:02;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокурори задокументували наслідки нічного ракетного удару у Харкові, повідомила Харківська обласна прокуратура.".