Ракетний удар пошкодив 4-поверховий будинок і автомобілі у Харкові (фото)
Прокурори задокументували наслідки нічного ракетного удару у Харкові, повідомила Харківська обласна прокуратура.
16 липня близько 2:00 ворог завдав ракетного удару по Харкову. Зафіксовано попадання двох ракет типу С-300 у стадіон та дорожнє покриття Шевченківського району.
За попередніми даними, удар по місту здійснили з Бєлгородської області рф.
Шевченківська окружна прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Читайте також: Пошкоджено футбольне поле і автомобілі – наслідки атаки ракетами на Харків
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ракетний удар пошкодив 4-поверховий будинок і автомобілі у Харкові (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 12:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокурори задокументували наслідки нічного ракетного удару у Харкові, повідомила Харківська обласна прокуратура.".