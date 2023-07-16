Ракетний удар пошкодив 4-поверховий будинок і автомобілі у Харкові (фото)

Прокурори задокументували наслідки нічного ракетного удару у Харкові, повідомила Харківська обласна прокуратура.

16 липня близько 2:00 ворог завдав ракетного удару по Харкову. Зафіксовано попадання двох ракет типу С-300 у стадіон та дорожнє покриття Шевченківського району.



За попередніми даними, удар по місту здійснили з Бєлгородської області рф.

Шевченківська окружна прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).