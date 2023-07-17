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Харьковский командир сообщил о ситуации в районе Бахмута

Без рубрики 11:11   17.07.2023
Оксана Горун
Харьковский командир сообщил о ситуации в районе Бахмута Фото: карта DeepState

Командир роты ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире нацмарафона  отметил, что у Сил обороны есть существенные достижения.

Россиян под Бахмутом постепенно выбивают с ключевых высот, но для того, чтоб оккупанты оказались «в мешке», ВСУ еще необходимо продвинуться.

«Если говорить о Донбассе, то у Сил обороны есть существенные достижения по продвижению вперед и достижения по выбиванию противника с ключевых занимаемых им высот. Если говорить о Бахмуте, Силам обороны удалось продвинуться по флангам и занять почти все господствующие высоты, а также удобные плацдармы для продолжения ударно-штурмовых действий», — сказал Федоренко.

По его словам, противник делает все возможное, чтобы удержать позиции. В том числе — подтягивает «элитные» воинские части — к примеру, десантников.

«Но, несмотря ни на что, у Сил обороны ежедневно есть достижения по продвижению вперед. Следует понимать, когда мы говорим о продвижении вперед, что это титаническая сложная работа и каждый метр нашей земли дается очень трудно», — отметил командир роты.

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При этом говорить о том, что враг в Бахмуте уже оказался в оперативном окружении, — рано.

«Чтобы полностью запереть город Бахмут и противника затянуть в мешок, еще нужно время и нужно пройти ряд километров вперед», — пояснил Федоренко.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 11:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир роты ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире нацмарафона  отметил, что у Сил обороны есть существенные достижения".