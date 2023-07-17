Харківський командир повідомив про ситуацію в районі Бахмута

Командир роти ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92 ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко в етері нацмарафону зазначив, що Сили оборони мають суттєві досягнення.

Росіян під Бахмутом поступово вибивають із ключових висот, але для того, щоб окупанти опинилися “у мішку”, ЗСУ ще необхідно просунутися.

“Якщо казати про Донеччину, то в Сил оборони є суттєві здобутки по просуванню вперед та здобутки по вибиттю противника з ключових займаних ним висот. Якщо казати про місто Бахмут, Силам оборони вдалося просунутися по флангах та зайняти майже всі панівні висоти, а також зручні плацдарми для продовження ударно-штурмових дій”, – сказав Федоренко.

За його словами, противник робить усе можливе, щоб утримати позиції. Зокрема – підтягує “елітні” військові частини – наприклад, десантників.

“Але, попри все, в Сил оборони щоденно є здобутки по просуванню вперед. Варто розуміти, коли ми говоримо про просування вперед, що це титанічна складна робота й кожен метр нашої землі дається дуже та дуже важко“, – зазначив командир роти.

При цьому говорити про те, що ворог у Бахмуті вже опинився в оперативному оточенні — зарано.

“Щоб повністю замкнути місто Бахмут, і противника затягнути в мішок, ще потрібний час і потрібно пройти ряд кілометрів вперед“, – пояснив Федоренко.