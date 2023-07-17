Обстрел Волчанска: 64-летний мужчина получил минно-взрывную травму (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Утром 17 июля враг из артиллерии обстрелял город Волчанск в Харьковской области. Минно-взрывную травму получил 64-летний местный житель.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Кроме этого, в результате обстрела в городе повреждены частные дома.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 11:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 17 июля враг из артиллерии обстрелял город Волчанск в Харьковской области. Минно-взрывную травму получил 64-летний местный житель.".