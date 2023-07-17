Обстрел Волчанска: 64-летний мужчина получил минно-взрывную травму (фото)

Утром 17 июля враг из артиллерии обстрелял город Волчанск в Харьковской области. Минно-взрывную травму получил 64-летний местный житель.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Кроме этого, в результате обстрела в городе повреждены частные дома.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).