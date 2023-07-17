Обстріл Вовчанська: 64-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму (фото)

Вранці 17 липня ворог з артилерії обстріляв місто Вовчанськ на Харківщині. Мінно-вибухову травму отримав 64-річний місцевий мешканець.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Крім цього, внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки.

Слідчі почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).