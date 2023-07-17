Обстріл Вовчанська: 64-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Вранці 17 липня ворог з артилерії обстріляв місто Вовчанськ на Харківщині. Мінно-вибухову травму отримав 64-річний місцевий мешканець.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Крім цього, внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки.
Слідчі почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 11:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 17 липня ворог з артилерії обстріляв місто Вовчанськ на Харківщині. Мінно-вибухову травму отримав 64-річний місцевий мешканець.".