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Обстріл Вовчанська: 64-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму (фото)

Події 11:14   17.07.2023
Вікторія Яковенко
Обстріл Вовчанська: 64-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Вранці 17 липня ворог з артилерії обстріляв місто Вовчанськ на Харківщині. Мінно-вибухову травму отримав 64-річний місцевий мешканець.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Крім цього, внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки.

Слідчі почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 11:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 17 липня ворог з артилерії обстріляв місто Вовчанськ на Харківщині. Мінно-вибухову травму отримав 64-річний місцевий мешканець.".