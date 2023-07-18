КВБО наводит порядок на Алексеевке
Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» наводят порядок в районе Алексеевского рынка.
Как сообщили на предприятии, вывоз бытовых отходов с ул. Ахсарова, пр. Людвига Свободы, пр. Победы и других не прекращали с начала войны. Ежедневно рабочие вывозят оттуда около 69 куб. м ТБО.
Накануне на маршруте работала бригада мусоровоза в составе водителя Юрия Бережного и грузчика Артура Сабины. Основная проблема, с которой они сталкиваются, — сложный проезд во дворах из-за неправильно припаркованных автомобилей, когда владельцы машин загораживают спецтехнике проезд к контейнерам.
В КВБО отметили, что стихийные свалки в районе образуются время от времени вблизи контейнеров-бункеров, поскольку, возвращаясь домой после эвакуации, жители района убирают в своиз квартирах и оставляют крупногабаритные отходы в непредназначенных для этого местах.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 18:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» наводят порядок в районе Алексеевского рынка.".