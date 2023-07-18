Live
  • Вторник 18.07.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.08
    • 🟢

КВБО наводит порядок на Алексеевке

Общество 18:06   18.07.2023
Оксана Якушко
КВБО наводит порядок на Алексеевке

Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» наводят порядок в районе Алексеевского рынка.

Как сообщили на предприятии, вывоз бытовых отходов с ул. Ахсарова, пр. Людвига Свободы, пр. Победы и других не прекращали с начала войны. Ежедневно рабочие вывозят оттуда около 69 куб. м ТБО.

Накануне на маршруте работала бригада мусоровоза в составе водителя Юрия Бережного и грузчика Артура Сабины. Основная проблема, с которой они сталкиваются, — сложный проезд во дворах из-за неправильно припаркованных автомобилей, когда владельцы машин загораживают спецтехнике проезд к контейнерам.

В КВБО отметили, что стихийные свалки в районе образуются время от времени вблизи контейнеров-бункеров, поскольку, возвращаясь домой после эвакуации, жители района убирают в своиз квартирах и оставляют крупногабаритные отходы в непредназначенных для этого местах.

Читайте также: На КВБО организовали производство уличных урн

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Там очень сложная ситуация»: Маляр пояснила, зачем войска РФ пошли на Купянск
«Там очень сложная ситуация»: Маляр пояснила, зачем войска РФ пошли на Купянск
17.07.2023
Терехов ответил, поменялись ли планы на офлайн-обучение после ракетных атак
Терехов ответил, поменялись ли планы на офлайн-обучение после ракетных атак
18.07.2023
Вражеские ДРГ пытались прорваться вблизи Казачьей Лопани – мэр Дергачей
Вражеские ДРГ пытались прорваться вблизи Казачьей Лопани – мэр Дергачей
18.07.2023
С вертолетов россияне ударили по станции на Харьковщине
С вертолетов россияне ударили по станции на Харьковщине
18.07.2023
«Изжить из обихода харьковчан русские топонимы», — Терехов о дерусификации
«Изжить из обихода харьковчан русские топонимы», — Терехов о дерусификации
18.07.2023
Резня на Салтовке. Убийца 4 человек под стражей в Харькове без права на залог
Резня на Салтовке. Убийца 4 человек под стражей в Харькове без права на залог
18.07.2023

Новости по теме:

18:27
В среду и четверг три трамвая в Харькове будут ходить по-другому
18:06
КВБО наводит порядок на Алексеевке
17:18
Терехов обещает отменить необязательные тендеры в Харькове
16:44
Шестую автомастерскую на колесах для ВСУ сделали инженеры из Харькова (видео)
16:20
«Изжить из обихода харьковчан русские топонимы», — Терехов о дерусификации

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «КВБО наводит порядок на Алексеевке»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 18:06;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» наводят порядок в районе Алексеевского рынка.".