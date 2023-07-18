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КВПВ наводить лад на Олексіївці

Суспільство 18:06   18.07.2023
Оксана Якушко
КВПВ наводить лад на Олексіївці

Робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» наводять лад у районі Олексіївського ринку.

Як повідомили на підприємстві, вивезення побутових відходів з вул. Ахсарова, пр. Людвіга Свободи, пр. Перемоги та інших не припиняли з початку війни. Щодня робітники вивозять звідти близько 69 куб. м ТПВ.

 

Напередодні на маршруті працювала бригада сміттєвозу у складі водія Юрія Бережного та вантажника Артура Сабіни. Основна проблема, з якою вони стикаються, – ускладнений проїзд у дворах через неправильно припарковані автомобілі, коли власники машин загороджують спецтехніці проїзд до контейнерів.

У КВПВ зазначили, що стихійні звалища в районі утворюються час від часу поблизу контейнерів-бункерів, оскільки, повертаючись додому після евакуації, жителі району прибирають у своїх квартирах і залишають великогабаритні відходи в непризначених для цього місцях.

Читайте також: На КВПВ організували виробництво вуличних урн

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 18:06;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» наводять лад у районі Олексіївського ринку.".