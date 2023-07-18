КВПВ наводить лад на Олексіївці
Робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» наводять лад у районі Олексіївського ринку.
Як повідомили на підприємстві, вивезення побутових відходів з вул. Ахсарова, пр. Людвіга Свободи, пр. Перемоги та інших не припиняли з початку війни. Щодня робітники вивозять звідти близько 69 куб. м ТПВ.
Напередодні на маршруті працювала бригада сміттєвозу у складі водія Юрія Бережного та вантажника Артура Сабіни. Основна проблема, з якою вони стикаються, – ускладнений проїзд у дворах через неправильно припарковані автомобілі, коли власники машин загороджують спецтехніці проїзд до контейнерів.
У КВПВ зазначили, що стихійні звалища в районі утворюються час від часу поблизу контейнерів-бункерів, оскільки, повертаючись додому після евакуації, жителі району прибирають у своїх квартирах і залишають великогабаритні відходи в непризначених для цього місцях.
Читайте також: На КВПВ організували виробництво вуличних урн
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «КВПВ наводить лад на Олексіївці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 18:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» наводять лад у районі Олексіївського ринку.".