КВПВ наводить лад на Олексіївці

Робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» наводять лад у районі Олексіївського ринку.

Як повідомили на підприємстві, вивезення побутових відходів з вул. Ахсарова, пр. Людвіга Свободи, пр. Перемоги та інших не припиняли з початку війни. Щодня робітники вивозять звідти близько 69 куб. м ТПВ.

Напередодні на маршруті працювала бригада сміттєвозу у складі водія Юрія Бережного та вантажника Артура Сабіни. Основна проблема, з якою вони стикаються, – ускладнений проїзд у дворах через неправильно припарковані автомобілі, коли власники машин загороджують спецтехніці проїзд до контейнерів.

У КВПВ зазначили, що стихійні звалища в районі утворюються час від часу поблизу контейнерів-бункерів, оскільки, повертаючись додому після евакуації, жителі району прибирають у своїх квартирах і залишають великогабаритні відходи в непризначених для цього місцях.