Более 37 тыс тонн зерна собрали аграрии Харьковщины почти за две недели

Сбор урожая этого года продолжается во всех районах Харьковщины, кроме северной части региона.

Лидеры по сбору урожая — аграрии Лозовщины, обработавшие 4 тысячи гектаров собственных площадей, сообщили в ХОВА.

«В этом году аграрии региона начали жатву вовремя. По предварительным подсчетам будущего урожая должно хватить для обеспечения потребностей Харьковщины и экспорта», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов.

Всего в области обработали 8,6 тысячи гектаров. Из них намолотили 37,7 тысяч тонн зерна нового урожая. В этом году урожай пшеницы, кукурузы, ячменя, гороха и гречки в регионе планируют собрать на площади 542,9 тысяч гектаров.