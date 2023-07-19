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Более 37 тыс тонн зерна собрали аграрии Харьковщины почти за две недели

Общество 12:35   19.07.2023
Виктория Яковенко
Более 37 тыс тонн зерна собрали аграрии Харьковщины почти за две недели Фото: ХОВА

Сбор урожая этого года продолжается во всех районах Харьковщины, кроме северной части региона.

Лидеры по сбору урожая — аграрии Лозовщины, обработавшие 4 тысячи гектаров собственных площадей, сообщили в ХОВА.

«В этом году аграрии региона начали жатву вовремя. По предварительным подсчетам будущего урожая должно хватить для обеспечения потребностей Харьковщины и экспорта», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов.

Всего в области обработали 8,6 тысячи гектаров. Из них намолотили 37,7 тысяч тонн зерна нового урожая. В этом году урожай пшеницы, кукурузы, ячменя, гороха и гречки в регионе планируют собрать на площади 542,9 тысяч гектаров.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 12:35;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сбор урожая этого года продолжается во всех районах Харьковщины, кроме северной части региона.".