Более 37 тыс тонн зерна собрали аграрии Харьковщины почти за две недели
Фото: ХОВА
Сбор урожая этого года продолжается во всех районах Харьковщины, кроме северной части региона.
Лидеры по сбору урожая — аграрии Лозовщины, обработавшие 4 тысячи гектаров собственных площадей, сообщили в ХОВА.
«В этом году аграрии региона начали жатву вовремя. По предварительным подсчетам будущего урожая должно хватить для обеспечения потребностей Харьковщины и экспорта», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов.
Всего в области обработали 8,6 тысячи гектаров. Из них намолотили 37,7 тысяч тонн зерна нового урожая. В этом году урожай пшеницы, кукурузы, ячменя, гороха и гречки в регионе планируют собрать на площади 542,9 тысяч гектаров.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 12:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сбор урожая этого года продолжается во всех районах Харьковщины, кроме северной части региона.".