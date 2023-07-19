Понад 37 тис тонн зерна зібрали аграрії Харківщини за майже два тижні

Збір цьогорічного врожаю триває в усіх районах Харківщини, крім північної частини регіону.

Лідери зі збору врожаю – аграрії Лозівщини, які обробили 4 тисячі гектарів власних площ, повідомили у ХОВА.

«Цьогоріч аграрії регіону розпочали жнива вчасно. За попередніми підрахунками, майбутнього врожаю має вистачити для забезпечення потреб Харківщини та експорту», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Наразі, всього в області обробили 8,6 тисячі гектарів. З них намолотили 37,7 тисячі тонн зерна нового врожаю. У поточному році врожай пшениці, кукурудзи, ячменю, гороху та гречки в регіоні планують зібрати на площі 542,9 тисячі гектарів.