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Кричала о помощи из закрытого дома: в Харькове помогли пожилой женщине (видео)

Общество 11:13   23.07.2023
Елена Нагорная
Кричала о помощи из закрытого дома: в Харькове помогли пожилой женщине (видео) Фото: УПП в Харьковской области

22 июля в Харькове женщина сообщила правоохранителям, что ее 72-летняя соседка «кричит из дома о помощи, однако дом закрыт изнутри».

Инспекторы Виталий Беднарский и Максим Босенко попали в дом через окно, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«В доме они увидели женщину, которая лежала на полу, но самостоятельно встать не могла. Инспекторы оказали ей необходимую помощь и контролировали ее состояние до приезда скорой», — пишут правоохранители.

Видео: УПП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 11:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 июля в Харькове женщина сообщила правоохранителям, что ее 72-летняя соседка «кричит из дома о помощи, однако дом закрыт изнутри».".