Кричала о помощи из закрытого дома: в Харькове помогли пожилой женщине (видео)

22 июля в Харькове женщина сообщила правоохранителям, что ее 72-летняя соседка «кричит из дома о помощи, однако дом закрыт изнутри».

Инспекторы Виталий Беднарский и Максим Босенко попали в дом через окно, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«В доме они увидели женщину, которая лежала на полу, но самостоятельно встать не могла. Инспекторы оказали ей необходимую помощь и контролировали ее состояние до приезда скорой», — пишут правоохранители.

Видео: УПП в Харьковской области