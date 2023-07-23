Кричала о помощи из закрытого дома: в Харькове помогли пожилой женщине (видео)
Фото: УПП в Харьковской области
22 июля в Харькове женщина сообщила правоохранителям, что ее 72-летняя соседка «кричит из дома о помощи, однако дом закрыт изнутри».
Инспекторы Виталий Беднарский и Максим Босенко попали в дом через окно, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«В доме они увидели женщину, которая лежала на полу, но самостоятельно встать не могла. Инспекторы оказали ей необходимую помощь и контролировали ее состояние до приезда скорой», — пишут правоохранители.
Видео: УПП в Харьковской области
Читайте также: В метро Харькова поймали наркопреступника, разыскиваемого на Киевщине
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Кричала о помощи из закрытого дома: в Харькове помогли пожилой женщине (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 11:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 июля в Харькове женщина сообщила правоохранителям, что ее 72-летняя соседка «кричит из дома о помощи, однако дом закрыт изнутри».".