Кричала із замкненого дому: у Харкові допомогли пенсіонерці (відео)

22 липня у Харкові жінка повідомила правоохоронцям, що її 72-річна сусідка “кричить з будинку про допомогу, проте оселя закрита зсередини”.

Інспектори Віталій Беднарський та Максим Босенко потрапили в оселю через вікно, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

“У будинку вони побачили жінку, яка лежала на підлозі, але самостійно підвестися не могла. Інспектори надали їй необхідну допомогу та контролювали її стан до приїзду швидкої”, – пишуть правоохоронці.

Відео: УПП у Харківській області