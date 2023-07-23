Кричала із замкненого дому: у Харкові допомогли пенсіонерці (відео)
22 липня у Харкові жінка повідомила правоохоронцям, що її 72-річна сусідка “кричить з будинку про допомогу, проте оселя закрита зсередини”.
Інспектори Віталій Беднарський та Максим Босенко потрапили в оселю через вікно, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
“У будинку вони побачили жінку, яка лежала на підлозі, але самостійно підвестися не могла. Інспектори надали їй необхідну допомогу та контролювали її стан до приїзду швидкої”, – пишуть правоохоронці.
Відео: УПП у Харківській області
Читайте також: У метро Харкова спіймали наркозлочинця, розшукуваного на Київщині
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Кричала із замкненого дому: у Харкові допомогли пенсіонерці (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2023 в 11:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 липня у Харкові жінка повідомила правоохоронцям, що її 72-річна сусідка “кричить з будинку про допомогу, проте оселя закрита зсередини”.".