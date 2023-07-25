Из танков россияне обстреляли село Казачья Лопань Харьковской области

Из-за вражеских обстрелов из танков жители села остались без света.

Об обстреле сообщила ХОВА.

«Сегодня оккупанты из танков обстреляли село Казачья Лопань Харьковского района. В результате вражеского удара в селе повреждены линии электропередач и частные дома. Пострадавших или погибших нет», – рассказали в ХОВА.

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