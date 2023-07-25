Корова подорвалась на мине в Харьковской области

24 июля на Веприцком хуторе в Изюме на мине «лепесток» подорвалась корова.

Об этом сообщает издание «Обрії Ізюмщини». В результате взрыва животному оторвало часть копыта, а обломками повредило туловище.

Хозяева коровы по кличке Юлька сообщили, что сейчас она чувствует себя хорошо. Ветеринар сказал – животное будет жить, но на лечение нужно время и немалые финансовые затраты.