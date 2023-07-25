Корова подорвалась на мине в Харьковской области
Фото иллюстративное
24 июля на Веприцком хуторе в Изюме на мине «лепесток» подорвалась корова.
Об этом сообщает издание «Обрії Ізюмщини». В результате взрыва животному оторвало часть копыта, а обломками повредило туловище.
Хозяева коровы по кличке Юлька сообщили, что сейчас она чувствует себя хорошо. Ветеринар сказал – животное будет жить, но на лечение нужно время и немалые финансовые затраты.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 13:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 июля на Веприцком хуторе в Изюме на мине «лепесток» подорвалась корова.".