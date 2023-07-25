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Корова подорвалась на мине в Харьковской области

Происшествия 13:32   25.07.2023
Виктория Яковенко
Корова подорвалась на мине в Харьковской области Фото иллюстративное

24 июля на Веприцком хуторе в Изюме на мине «лепесток» подорвалась корова.

Об этом сообщает издание «Обрії Ізюмщини». В результате взрыва животному оторвало часть копыта, а обломками повредило туловище.

Хозяева коровы по кличке Юлька сообщили, что сейчас она чувствует себя хорошо. Ветеринар сказал – животное будет жить, но на лечение нужно время и немалые финансовые затраты.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 13:32;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 июля на Веприцком хуторе в Изюме на мине «лепесток» подорвалась корова.".