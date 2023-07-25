Корова підірвалася на міні в Харківській області
Фото ілюстративне
24 липня на Веприцькому хуторі в Ізюмі на міні «пелюстка» підірвалася корова.
Про це повідомляє видання «Обрії Ізюмщини». Внаслідок вибуху тварині відірвало частину копита, а уламками пошкодило тулуб.
Господарі корови на прізвисько Юлька повідомили, що наразі вона почувається добре. Ветеринар запевнив – тварина буде жити, але на лікування потрібен час і немалі фінансові витрати.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 13:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 липня на Веприцькому хуторі в Ізюмі на міні «пелюстка» підірвалася корова.".