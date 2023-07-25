Корова підірвалася на міні в Харківській області

24 липня на Веприцькому хуторі в Ізюмі на міні «пелюстка» підірвалася корова.

Про це повідомляє видання «Обрії Ізюмщини». Внаслідок вибуху тварині відірвало частину копита, а уламками пошкодило тулуб.

Господарі корови на прізвисько Юлька повідомили, що наразі вона почувається добре. Ветеринар запевнив – тварина буде жити, але на лікування потрібен час і немалі фінансові витрати.