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Корова підірвалася на міні в Харківській області

Події 13:32   25.07.2023
Вікторія Яковенко
Корова підірвалася на міні в Харківській області Фото ілюстративне

24 липня на Веприцькому хуторі в Ізюмі на міні «пелюстка» підірвалася корова.

Про це повідомляє видання «Обрії Ізюмщини». Внаслідок вибуху тварині відірвало частину копита, а уламками пошкодило тулуб.

Господарі корови на прізвисько Юлька повідомили, що наразі вона почувається добре. Ветеринар запевнив – тварина буде жити, але на лікування потрібен час і немалі фінансові витрати.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 13:32;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 липня на Веприцькому хуторі в Ізюмі на міні «пелюстка» підірвалася корова.".