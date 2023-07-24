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За тиждень на Харківщині внаслідок підриву загинула одна людина – ДСНС

Репортаж 14:07   24.07.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
За тиждень на Харківщині внаслідок підриву загинула одна людина – ДСНС

За минулий тиждень з 17 по 24 липня у Харківській області сталося три підриви на вибухонебезпечних предметах. В результаті одна людина загинула, ще одна – травмувалася.

Про це під час брифінгу розповів речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«20 липня в селі Верхній Байрак стався підрив. Попередньо, на протипіхотній міні на території приватного сектору, поблизу власного подвір’я 48-річний місцевий мешканець у сухій траві натрапив на протипіхотну міну. В результаті вибуху чоловік зазнав травм і його було госпіталізовано до місцевої лікарні. 21 липня у селі Турове стався підрив сільськогосподарської техніки на протитанковій міні. В результаті детонації трактор зайнявся. Виникла пожежа. І 23 липня приблизно о 15:00 стало відомо про НП, що сталася біля селища Пильна. Там легковий автомобіль «Нива» підірвався на протитанковій міні. Водій загинув на місці. Його особа наразі встановлюється правоохоронцями», – розповів Василенко.

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Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Репортаж, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий тиждень з 17 по 24 липня у Харківській області сталося три підриви на вибухонебезпечних предметах. В результаті одна людина загинула, ще одна – травмувалася.".