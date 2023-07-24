За тиждень на Харківщині внаслідок підриву загинула одна людина – ДСНС
За минулий тиждень з 17 по 24 липня у Харківській області сталося три підриви на вибухонебезпечних предметах. В результаті одна людина загинула, ще одна – травмувалася.
Про це під час брифінгу розповів речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
«20 липня в селі Верхній Байрак стався підрив. Попередньо, на протипіхотній міні на території приватного сектору, поблизу власного подвір’я 48-річний місцевий мешканець у сухій траві натрапив на протипіхотну міну. В результаті вибуху чоловік зазнав травм і його було госпіталізовано до місцевої лікарні. 21 липня у селі Турове стався підрив сільськогосподарської техніки на протитанковій міні. В результаті детонації трактор зайнявся. Виникла пожежа. І 23 липня приблизно о 15:00 стало відомо про НП, що сталася біля селища Пильна. Там легковий автомобіль «Нива» підірвався на протитанковій міні. Водій загинув на місці. Його особа наразі встановлюється правоохоронцями», – розповів Василенко.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 14:07;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий тиждень з 17 по 24 липня у Харківській області сталося три підриви на вибухонебезпечних предметах. В результаті одна людина загинула, ще одна – травмувалася.".