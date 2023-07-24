За неделю на Харьковщине в результате подрыва погиб один человек – ГСЧС
За прошедшую неделю с 17 по 24 июля в Харьковской области произошло три подрыва на взрывоопасных предметах. В результате один человек погиб, еще один – травмировался.
Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».
«20 июля в селе Верхний Байрак произошел подрыв. Предварительно, на противопехотной мине на территории частного сектора возле собственного двора 48-летний местный житель в сухой траве наткнулся на противопехотную мину. В результате взрыва мужчина получил травмы и был госпитализирован в местную больницу. 21 июля в селе Турово произошел подрыв сельскохозяйственной техники на противотанковой мине. В результате детонации трактор загорелся. Возник пожар. И 23 июля примерно в 15:00 стало известно о ЧП, которое произошло возле поселка Пыльная. Там легковой автомобиль «Нива» подорвался на противотанковой мине. Водитель погиб на месте. Его личность устанавливается правоохранителями», — рассказал Василенко.
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 14:07;
Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшую неделю с 17 по 24 июля в Харьковской области произошло три подрыва на взрывоопасных предметах. В результате один человек погиб, еще один – травмировался.".