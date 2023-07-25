Із танків росіяни обстріляли село Козача Лопань на Харківщині

Через ворожі обстріли з танків жителі села залишилися без світла.

Про обстріл повідомила ХОВА.

«Сьогодні окупанти з танків обстріляли село Козача Лопань Харківського району.В результаті ворожого удару у селі пошкоджені лінії електропередач та приватні будинки. Постраждалих або загиблих немає», – розповіли в ХОВА.