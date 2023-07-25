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Із танків росіяни обстріляли село Козача Лопань на Харківщині

Події 16:09   25.07.2023
Оксана Якушко
Із танків росіяни обстріляли село Козача Лопань на Харківщині

Через ворожі обстріли з танків жителі села залишилися без світла.

Про обстріл повідомила ХОВА.

«Сьогодні окупанти з танків обстріляли село Козача Лопань Харківського району.В результаті ворожого удару у селі пошкоджені лінії електропередач та приватні будинки. Постраждалих або загиблих немає», – розповіли в ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 16:09;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через ворожі обстріли з танків жителі села залишилися без світла.".