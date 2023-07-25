ВСУ продвинулись на юге — ISW подтвердил успех на одном из направлений

ВСУ добились успехов в районе Орехова. Заявление Генштаба неохотно подтверждают российские источники.

«24 июля украинские силы продолжили наступательные действия на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись в районе Орехова. Российский военный блогер утверждал, что украинские силы продвинулись на 1,7 км к северо-восточной окраине населенного пункта Работино (15 км к югу от Орехова). Другие российские военные блогеры утверждали, что украинские силы перегруппировываются возле Работино после попытки атаки 23 июля. На кадрах с геолокацией, опубликованных 23 июля, видно, как подразделения российской 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот) и 291-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, ЮВО) отражают атаки украинских войск к северо-востоку от Работино. (Заместитель министра обороны Украины Анна) Маляр также сообщила, что украинские войска провели успешные наступательные операции юго-восточнее Орехова на рубеже Новоданиловка — Вербовое и Малая Токмачка — Вербовое и южнее Орехова на рубеже Новоданиловка — Работино», — сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

На другом из южных направлений — в районе админграницы Запорожской и Донецкой областей — подтвержденных кадрами с геолокацией успехов ВСУ за минувшие сутки аналитики не зафиксировали. Тем не менее Анна Маляр сообщила, что украинские войска добились успеха на неустановленных участках на рубежах Новодаровка — Приютное и Новоселка — Старомайорское, южнее Великой Новоселки.

При этом безуспешными были российские наземные контратаки на этом направлении. Восстановить утраченные позиции или же продвинуться оккупантам не удалось.