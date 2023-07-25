ЗСУ просунулися на півдні – ISW підтвердив успіх на одному з напрямків

ЗСУ досягли успіхів у районі Оріхова. Заяву Генштабу неохоче підтверджують російські джерела.

“24 липня українські сили продовжили наступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися в районі Оріхова. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили просунулися на 1,7 км до північно-східної околиці населеного пункту Роботине (15 км на південь від Оріхова). Інші російські військові блогери стверджували, що українські сили перегруповуються біля Роботиного після спроби атаки 23 липня. На кадрах з геолокацією, опублікованих 23 липня, видно, як підрозділи російської 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот) і 291-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія (ПВВВ) відбивають атаки українських військ на північний схід від Роботиного. (Заступниця міністра оборони України Ганна) Маляр також повідомила, що українські війська провели успішні наступальні операції на південний схід від Оріхова на рубежі Новоданилівка — Вербове і Мала Токмачка — Вербове та південніше Оріхова на рубежі Новоданилівка — Роботине”, — повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На іншому з південних напрямків – у районі адмінкордону Запорізької та Донецької областей – підтверджених кадрами з геолокацією успіхів ЗСУ за минулу добу аналітики не зафіксували. Проте Ганна Маляр повідомила, що українські війська досягли успіху на невстановлених ділянках на рубежах Новодарівка — Приютне та Новосілка — Старомайорське, на південь від Великої Новосілки.

При цьому невдалими були російські наземні контратаки на цьому напрямку. Відновити втрачені позиції або просунутися окупантам не вдалося.