Лицей и электроподстанцию повредили россияне обстрелами в Харьковской области
Россияне днем обстреляли село Ивашки в Харьковской области, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает Заря-news.
«Сегодня в 15.30 в результате минометного обстрела села Ивашки практически уничтожена энергоподстанция, свет отсутствует. Повреждено здание Ивашковского лицея. Жертв нет», – рассказал Виктор Коваленко.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 17:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне днем обстреляли село Ивашки в Харьковской области, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает Заря-news.".