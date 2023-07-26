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Лицей и электроподстанцию повредили россияне обстрелами в Харьковской области

Происшествия 17:35   26.07.2023
Оксана Якушко
Лицей и электроподстанцию повредили россияне обстрелами в Харьковской области

Россияне днем обстреляли село Ивашки в Харьковской области, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает Заря-news.

«Сегодня в 15.30 в результате минометного обстрела села Ивашки практически уничтожена энергоподстанция, свет отсутствует. Повреждено здание Ивашковского лицея. Жертв нет», – рассказал Виктор Коваленко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 17:35;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне днем обстреляли село Ивашки в Харьковской области, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает Заря-news.".