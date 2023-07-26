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Ліцей та електропідстанцію пошкодили росіяни обстрілами на Харківщині

Події 17:35   26.07.2023
Оксана Якушко
Ліцей та електропідстанцію пошкодили росіяни обстрілами на Харківщині

Росіяни вдень обстріляли село Івашки на Харківщині, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає Зоря-news.

«Сьогодні о 15.30 в наслідок мінометного обстрілу села Івашки практично знищено енергопідстанцію, світло відсутне. Пошкоджено будівлю Івашківського ліцею. Жертв немає», – розповів Віктор Коваленко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 17:35;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдень обстріляли село Івашки на Харківщині, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає Зоря-news.".