Ліцей та електропідстанцію пошкодили росіяни обстрілами на Харківщині
Росіяни вдень обстріляли село Івашки на Харківщині, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає Зоря-news.
«Сьогодні о 15.30 в наслідок мінометного обстрілу села Івашки практично знищено енергопідстанцію, світло відсутне. Пошкоджено будівлю Івашківського ліцею. Жертв немає», – розповів Віктор Коваленко.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 17:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдень обстріляли село Івашки на Харківщині, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає Зоря-news.".