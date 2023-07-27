В ХАЦ снова нашли тендеры на 2 млн грн, которые ХОВА потратила на пиар

Вчера ХОВА опубликовала 7 закупок на различные услуги, касающиеся пиара, на общую сумму почти 2,5 млн грн.

Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему публичных закупок «Prozorro».

По данным ХАЦ, речь идет о договорах, которые были подписаны в один день 24 февраля:

– С киевским ООО «Маркетинг ЮА» заключили договор на 800 000 грн о предоставлении услуг по организации и поддержке связей с общественностью,

-три договора, каждый по 400 000 грн, подписали с ООО «Региональные новости» — это предоставление услуг фотографов, услуг по производству кино- и видеопродукции и на дополнительные дизайнерские услуги,

-еще 200 000 грн – это договор с ООО «Слободской край» на услуги, связанные с печатью,

-с ФЛП Пижова Елена Зигфридовна заключили договор на 181,4 тыс. грн за поставку рекламных материалов, каталогов, товаров и пособий,

-еще 99 000 грн — договор с ООО «Соционе» на услуги по обслуживанию программного обеспечения.

«Абсолютно все закупки выложены без загруженных договоров, поэтому неизвестно, что это за видео или кино заказывала ХОВА, какими были услуги фотографов и специалистов по организации и поддержке связей с общественностью», — комментируют в ХАЦ.

Напомним, на прошлой неделе ХОВА отменила тендер по освещению своей деятельности через СМИ на сумму 2 млн. грн — там нашли ошибку.