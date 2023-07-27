У ХАЦ знову знайшли тендери на понад 2 млн грн, які ХОВА витратила на піар

Вчора ХОВА опублікувала 7 закупівель на різні послуги, що стосуються піару, на загальну суму майже 2,5 млн грн.

Про це повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» із посиланням на систему публічних закупівель «Prozorro».

За даними ХАЦ йдеться про договори, які були підписані в один день 24 лютого:

-Із київським ТОВ «Маркетинг ЮА» уклали договір на 800 000 грн щодо надання послуг з організації та підтримки зв’язків з громадськістю,

-три договори, кожний по 400 000 грн, підписали з ТОВ «Регіональні новини» – це надання послуг фотографів, послуг з виробництва кіно- та відеопродукції та на додаткові дизайнерські послуг,

-ще 200 000 грн – це договір із ТОВ «Слобідський край» на послуги, пов’язані з друком,

-з ФОП Пижова Олена Зігфрідівна уклали договір на 181,4 тис грн за поставку рекламних матеріалів, каталогів, товарів і посібників,

-ще 99 000 грн – договір із ТОВ «Соціоне» на послуги з обслуговування програмного забезпечення.

«Абсолютно всі закупівлі викладені без завантажених договорів, тому невідомо, що то за відео чи кіно замовляла ХОВА, якими були послуги фотографів та спеціалістів із організації та підтримки зв’язків із громадськістю», – коментують у ХАЦ.

Нагадаємо, минулого тижня ХОВА скасувала тендер щодо висвітлення своєї діяльності через ЗМІ на суму 2 млн. грн — там знайшли помилку.