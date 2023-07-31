Какие школы и больницы будут восстанавливать на Харьковщине в 2023-м (фото)
Два учебных заведения и семь учреждений здравоохранения планируют восстанавливать в этом году в Харьковской области за средства из государственного фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Так, на два учебных заведения заложили 76,7 миллиона гривен. Это лицей в поселке Старый Салтов Чугуевского района, где проведут капитальный ремонт, а также лицей в Чугуеве, который будут реконструировать, сообщили журналистам в пресс-службе ХОВА.
На восстановление семи учреждений здравоохранения планируют потратить 126,9 миллиона гривен. Капитальные ремонты и реконструкции будут проводить в городах Харьков и Дергачи, поселках Лесное, Малые Фески, Старый Салтов, селах Русская Лозовая, Великие Проходы.
Инфографика ХОВА
Как сообщал на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов, из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии ожидают 540 миллионов гривен на 38 объектов, среди которых жилые многоквартирные дома, админздания, учебные заведения и учреждения здравоохранения.
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Кроме этих 38 объектов ХОВА подала в Мининфраструктуры еще 47 на 995 миллионов гривен.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 22:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два учебных заведения и семь учреждений здравоохранения планируют восстанавливать в этом году в Харьковской области за средства из государственного фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.".