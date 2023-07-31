Які школи та лікарні відновлюватимуть на Харківщині у 2023-му (фото)
Два навчальні заклади та сім закладів охорони здоров’я планують відновлювати цьогоріч у Харківській області за кошти з державного фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Так, на два навчальні заклади заклали 76,7 мільйона гривень. Це ліцей у селищі Старий Салтів Чугуївського району, де проведуть капітальний ремонт, а також ліцей у Чугуєві, який реконструюватимуть, повідомили журналістам у пресслужбі ХОВА.
На відновлення семи закладів охорони здоров’я планують витратити 126,9 мільйона гривень. Капітальні ремонти та реконструкції проводитимуть у містах Харків та Дергачі, селищах Ліне, Малі Феськи, Старий Салтів, селах Руська Лозова та Великі Проходи.
Інфографіка ХОВА
Як повідомляв на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов, із фонду ліквідації наслідків збройної агресії очікують 540 мільйонів гривень на 38 об’єктів, серед яких житлові багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, навчальні заклади та заклади охорони здоров’я.
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Крім цих 38 об’єктів ХОВА подала до Мінінфраструктури ще 47 на 995 мільйонів гривень.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 22:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два навчальні заклади та сім закладів охорони здоров’я планують відновлювати цьогоріч у Харківській області за кошти з державного фонду ліквідації наслідків збройної агресії.".