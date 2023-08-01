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Горели дома. 4 пожара вспыхнули после обстрела россиян села на Харьковщине

Происшествия 16:43   01.08.2023
Оксана Якушко
Горели дома. 4 пожара вспыхнули после обстрела россиян села на Харьковщине

Россияне ударили по прифронтовому селу Петропавловка Купянского района, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

01 августа около 13:30 враг обстрелял частный сектор в прифронтовом селе Петропавловка. Возникло сразу 4 пожара. Три из них — в домах граждан, еще один на открытой местности, где горел сухостой.

По разным адресам горели частный дом, пристройка к жилому дому, сарай на общей площади около 220 кв.м. Также горела трава на площади 200 кв.

Ликвидировали пожар 3 единицы техники и 14 человек личного состава ГСЧС.
Последний участок горения спасатели погасили в 14:35. Жертв и пострадавших нет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 16:43;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили по прифронтовому селу Петропавловка Купянского района, сообщили в ГСЧС Харьковской области.".