Горіли хати. 4 пожежі виникли після обстрілу росіянами села на Харківщині

Росіяни вдарили по прифронтовому селу Петропавлівка Куп’янського району, повідомили у ДСНС Харківської області.

01 серпня близько 13:30 ворог обстріляв приватний сектор у прифронтовому селі Петропавлівка. Виникли відразу 4 пожежі. Три з них — в оселях громадян, ще одна на відкритій місцевості, де горів сухостій.

Загалом за різними адресами горіли приватний будинок, прибудова до житлового будинку, комора на загальній площі біля 220 кв.м. Також горіла трава на площі 200 кв.м.

Ліквідували пожежу 3 одиниці техніки та 14 осіб особового складу ДСНС.



Останню ділянку горіння рятувальники погасили о 14:35. Жертв та постраждалих немає.