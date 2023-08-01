Вражеское авто на Купянском направлении дроном уничтожили бойцы ГПСУ (видео)
На Купянском направлении пограничники из дрона уничтожили замаскированный в кустах вражеский автомобиль.
Видео меткой работы опубликовали в Госпогранслужбе Украины.
«На Купянском направлении аэроразведчики «Сталевого кордону» наткнулись на «находку»: вражеские окопы, блиндажи и замаскированный военный автомобиль. Дрон-камикадзе эффективно отработал по цели – автомобиль оккупантов как следует подбит», — отметили воины.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении пограничники из дрона уничтожили замаскированный в кустах вражеский автомобиль.".