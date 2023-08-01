Вражеское авто на Купянском направлении дроном уничтожили бойцы ГПСУ (видео)

На Купянском направлении пограничники из дрона уничтожили замаскированный в кустах вражеский автомобиль.

Видео меткой работы опубликовали в Госпогранслужбе Украины.

«На Купянском направлении аэроразведчики «Сталевого кордону» наткнулись на «находку»: вражеские окопы, блиндажи и замаскированный военный автомобиль. Дрон-камикадзе эффективно отработал по цели – автомобиль оккупантов как следует подбит», — отметили воины.