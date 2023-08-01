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Вороже авто на Куп’янському напрямку дроном знищили бійці ДПСУ (відео)

Суспільство 15:54   01.08.2023
Вікторія Яковенко
Вороже авто на Куп’янському напрямку дроном знищили бійці ДПСУ (відео)

На Куп’янському напрямку прикордонники з дрона знищили замаскований в кущах ворожий автомобіль.

Відео влучної роботи опублікували у Держприкордонслужбі України.

«На Купʼянському напрямку аеророзвідники «Сталевого кордону» натрапили на «знахідку»: ворожі окопи, бліндажі та замасковану військову автівку. Дрон-камікадзе ефективно відпрацював по ворожій цілі – автомобіль окупантів як слід підбито», – зазначили воїни.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 15:54;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку прикордонники з дрона знищили замаскований в кущах ворожий автомобіль.".