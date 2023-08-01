Вороже авто на Куп’янському напрямку дроном знищили бійці ДПСУ (відео)

На Куп’янському напрямку прикордонники з дрона знищили замаскований в кущах ворожий автомобіль.

Відео влучної роботи опублікували у Держприкордонслужбі України.

«На Купʼянському напрямку аеророзвідники «Сталевого кордону» натрапили на «знахідку»: ворожі окопи, бліндажі та замасковану військову автівку. Дрон-камікадзе ефективно відпрацював по ворожій цілі – автомобіль окупантів як слід підбито», – зазначили воїни.