Вороже авто на Куп’янському напрямку дроном знищили бійці ДПСУ (відео)
На Куп’янському напрямку прикордонники з дрона знищили замаскований в кущах ворожий автомобіль.
Відео влучної роботи опублікували у Держприкордонслужбі України.
«На Купʼянському напрямку аеророзвідники «Сталевого кордону» натрапили на «знахідку»: ворожі окопи, бліндажі та замасковану військову автівку. Дрон-камікадзе ефективно відпрацював по ворожій цілі – автомобіль окупантів як слід підбито», – зазначили воїни.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку прикордонники з дрона знищили замаскований в кущах ворожий автомобіль.".