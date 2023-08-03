О судьбе собак из Купянска рассказали в харьковском коммунальном приюте (фото)
В харьковском коммунальном приюте для животных на проспекте Гагарина сейчас содержат около десяти собак, которые попали туда из-за войны — прошли оккупацию или были вывезены с передовой.
Некоторых собак сдали в приют сами хозяева, потому что некому ухаживать. Каких-то привезли сюда с деоккупированных территорий Харьковщины волонтеры и военные, пишет издание «Редпост».
Один из подопечных приюта — Рекс. Пес попал под колеса тяжелой техники и сейчас на реабилитации. Его хозяин защищает Украину, очень хочет вернуться с победой и забрать любимца домой, рассказывает начальница отдела КП «Центр обращения с животными» Елизавета Литвиненко.
«Сейчас у нас сидят собаки из Купянска. Их хозяева эвакуировались в Харьков, но не имеют возможности содержать больших собак. Хозяева помогают, корм привозят, но с них мы ничего не просим. Они сами говорят: давайте поможем. Мы не отказываемся, потому что нам очень нужна помощь сейчас. И у нас сидят эти собаки столько, сколько потребуется, пока не решится вопрос с их жильем», — говорит Литвиненко.
Всего новых хозяев в приюте ждут около 400 собак и 80 кошек. Как сообщила Литвиненко, сейчас ввели новую программу — животное выпускают на улицу, если кто-то возьмет над ним шефство.
«Каждый может прийти к нам, выбрать себе животное. Мы ставим клипсу, прививаем от бешенства и направляем его к опекуну. Подписываем договор с человеком, что он обязуется заботиться о нем. И тогда уже животное под опекой, накормленное и под присмотром находится на улице в Харькове», — добавляет Литвиненко.
Фото: Василий Голосный/»Редпост»
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 21:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском коммунальном приюте для животных на проспекте Гагарина сейчас содержат около десяти собак, которые попали туда из-за войны — прошли оккупацию или были вывезены с передовой.".