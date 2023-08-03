Live
  • Чт 03.08.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.15
    • 🔴

О судьбе собак из Купянска рассказали в харьковском коммунальном приюте (фото)

Общество 21:20   03.08.2023
Елена Нагорная
О судьбе собак из Купянска рассказали в харьковском коммунальном приюте (фото) Фото: Василий Голосный/»Редпост»

В харьковском коммунальном приюте для животных на проспекте Гагарина сейчас содержат около десяти собак, которые попали туда из-за войны — прошли оккупацию или были вывезены с передовой.

Некоторых собак сдали в приют сами хозяева, потому что некому ухаживать. Каких-то привезли сюда с деоккупированных территорий Харьковщины волонтеры и военные, пишет издание «Редпост».

Один из подопечных приюта — Рекс. Пес попал под колеса тяжелой техники и сейчас на реабилитации. Его хозяин защищает Украину, очень хочет вернуться с победой и забрать любимца домой, рассказывает начальница отдела КП «Центр обращения с животными» Елизавета Литвиненко.

«Сейчас у нас сидят собаки из Купянска. Их хозяева эвакуировались в Харьков, но не имеют возможности содержать больших собак. Хозяева помогают, корм привозят, но с них мы ничего не просим. Они сами говорят: давайте поможем. Мы не отказываемся, потому что нам очень нужна помощь сейчас. И у нас сидят эти собаки столько, сколько потребуется, пока не решится вопрос с их жильем», — говорит Литвиненко.

Всего новых хозяев в приюте ждут около 400 собак и 80 кошек. Как сообщила Литвиненко, сейчас ввели новую программу — животное выпускают на улицу, если кто-то возьмет над ним шефство.

«Каждый может прийти к нам, выбрать себе животное. Мы ставим клипсу, прививаем от бешенства и направляем его к опекуну. Подписываем договор с человеком, что он обязуется заботиться о нем. И тогда уже животное под опекой, накормленное и под присмотром находится на улице в Харькове», — добавляет Литвиненко.


Фото: Василий Голосный/»Редпост»

Читайте также: Котенка с фронта на Харьковщине усыновила девушка, пережившая оккупацию

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Тактика у россиян меняется — Терехов об обстрелах Харькова
Тактика у россиян меняется — Терехов об обстрелах Харькова
03.08.2023, 09:55
Боец 92-й ОМБр рассказал, как сдерживают армию РФ на Купянском направлении
Боец 92-й ОМБр рассказал, как сдерживают армию РФ на Купянском направлении
03.08.2023, 18:45
«Нажиться» на детях решил мэр города вблизи Харькова: подробности
«Нажиться» на детях решил мэр города вблизи Харькова: подробности
03.08.2023, 11:20
В Харькове и Киеве владельцы клиник продавали младенцев за границу
В Харькове и Киеве владельцы клиник продавали младенцев за границу
03.08.2023, 14:34
Самый разбитый район Харькова — Северную Салтовку — готовятся отапливать зимой
Самый разбитый район Харькова — Северную Салтовку — готовятся отапливать зимой
03.08.2023, 10:32
Крупы, хлеб и мука: под Харьковом нашли мусорную свалку с гумпомощью (видео)
Крупы, хлеб и мука: под Харьковом нашли мусорную свалку с гумпомощью (видео)
03.08.2023, 12:02

Новости по теме:

20:45
Зеленского просят присвоить Героя бойцу с Харьковщины, погибшему на юге
20:13
Блошки, тля и клопы слепняки атакуют кукурузу и подсолнечник на Харьковщине
19:33
В Харькове меняют магистраль, подающую тепло на Старую Салтовку (фото)
19:10
Генштаб сообщил об авиаударах вблизи Харькова и 4 населенных пунктов области
18:58
Казачью Лопань на Харьковщине обстреляли из танков: поврежден десяток домов

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «О судьбе собак из Купянска рассказали в харьковском коммунальном приюте (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 21:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском коммунальном приюте для животных на проспекте Гагарина сейчас содержат около десяти собак, которые попали туда из-за войны — прошли оккупацию или были вывезены с передовой.".