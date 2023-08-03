Про долю собак із Куп’янська розповіли в харківському притулку (фото)

У харківському комунальному притулку для тварин на проспекті Гагаріна наразі утримують близько десяти собак, які потрапили туди через війну – пройшли окупацію або були вивезені з передової.

Деяких собак здали в притулок самі господарі, бо нема кому доглядати. Якихось привезли сюди з деокупованих територій Харківщини волонтери та військові, пише “Редпост”.

Один із підопічних притулку – Рекс. Пес потрапив під колеса важкої техніки й зараз на реабілітації. Його господар захищає Україну, дуже хоче повернутися з перемогою та забрати улюбленця додому, розповідає начальниця відділу КП “Центр поводження з тваринами” Єлизавета Литвиненко.

“Зараз у нас сидять собаки з Куп’янська, господарі яких евакуювалися в Харків, але не мають змоги утримувати великих собак. Господарі допомагають, корм привозять, але з них ми нічого не просимо. Вони самі кажуть: давайте допоможемо. Ми не відмовляємось, бо нам дуже потрібна допомога зараз. І у нас сидять ці собаки стільки, скільки буде потрібно, поки не вирішиться питання з їхнім помешканням”, – каже Литвиненко.

Усього нових господарів у притулку чекають близько 400 собак та 80 кішок. Як повідомила Литвиненко, зараз запровадили нову програму – тварину випускають на вулицю, якщо хтось візьме над нею шефство.

“Кожен може прийти до нас, вибрати собі тварину. Ми ставимо кліпсу, від сказу прищеплюємо тварину і направляємо її до опікуна. Підписуємо договір з людиною, що вона зобов’язується піклуватися про неї. І тоді вже тварина під опікою, нагодована і під наглядом знаходиться на вулиці в місті”, – додає Литвиненко.



Фото: Василь Голосний/”Редпост”