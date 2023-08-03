Как из-за смартфонов бойцы ВСУ рискуют жизнью на фронте

Почему смартфоны смертельно опасны для воинов ВСУ на фронте и какие телефоны можно брать с собой на передовую, в интервью Цензор.НЕТ рассказал специалист по кибербезопасности Андрей Миц.

Андрей Миц является инструктором 150-го учебного центра Сил ТРО ВСУ. Он учит командиров отделений и взводов. Его основной курс – «Информационная гигиена».

«Телефон светится так же, как и радиостанция, а персональная информация в нем даже на уровне одного солдата показывает перемещение взвода, роты, тип вооружения, тип подразделения, психологическое состояние военнослужащих, базовое отношение командиров к командованию в целом и т.д. Она мне, как специалисту по планированию, позволит вообще не выходя из своего наблюдательного пункта точно знать, что происходит на этой линии фронта, и к чему подготовиться», — отмечает Миц.

— Спрашивают ли тебя бойцы, как им, оставив телефоны, поддерживать связь с родными?

— С момента, когда я начал официально учить военнослужащих уничтожать нашего противника, я этот вопрос слышу на каждом курсе минимум два-три раза. Как и слова ребят: «Пусть меня лучше убьет на войне с телефоном, чем жена. Если я ей две недели не буду звонить по телефону, мне нельзя будет возвращаться домой». Мой ответ прост: «Если ты принимаешь такое решение, то сделай все, чтобы твоя позиция была максимально удалена от твоих собратьев. Если ты готов, что тебя разнесет на атомы из-за того, что твой телефон обнаружат, не вопрос. Но при чем тут те, кто тебя окружают?!». Все люди, подчиненные мне, точно знают: если я нахожу на позиции телефон, ответственность за этот залет такая же, как если б ты уснул на посту. Ну ты знаешь, что с такими людьми делают, потому что это подлянка всемирного масштаба. Можно почитать примеры, как через одного пропустившего группу военнослужащего подразделение понесли такие потери, что изменили линию фронта. Это достаточно серьезные последствия. Их причина может быть только один человек, который должным образом на посту не выполняет свои функции. У меня такое же отношение к людям, которые берут с собой телефоны.

Если проводить параллели, практически все инструкторы нашего центра проходят обучение за границей. Первое, что делают наши курсанты, прилетая в ту же Великобританию – сдают телефоны: подходит специальный человек с кейсом, куда их складывают. Иногда им дают возможность предупредить своих родных, что на время будут без связи. Как-то там вопросы не возникают.

– И это при том, что учения проходят в странах, где нет войны.

– Да! И никто не спрашивает: «А почему я должен это делать?». Все понимают причины и последствия. Если нужны определенные детали – их можно получить у обучающих людей.

Моя классическая модель очень проста: когда речь идет о любом военнослужащем или находящемся на профессиональном уровне защиты чего-либо, а при необходимости уничтожения кого-либо, там нет разговора о чем-то персональном. Как и никакой идентификации или разговоров о личных гаджетах. Война спроектирована таким образом, что вся коммуникация происходит посредством подготовленной радиосвязи и любых элементов передачи данных, которые настроены на эти условия. Причина, почему люди берут с собой на войну обычные телефоны, заключается в том, что сюда попало большое количество гражданских, не имевших военного или специального опыта по уничтожению врага. Им настолько трудно отказаться от своих гаджетов, что некоторые, как я рассказывал, приходят к выводу, что лучше умереть от вражеской мины, чем получить от жены за то, что не выходил на связь.

— Мы сейчас имеем возможность сказать широкой аудитории, в частности военным: «На позиции телефоны не берем, потому что это подвергает опасности». Насколько я понимаю, даже выключенные, ведь их тоже считывают.

– Да. К слову, сейчас страны ЕС запретили телефоны без съемного аккумулятора. Я ждал этого закона. Мы получим старую новую эру, когда батарея будет отключаться. Процесс получения доступа к персональной информации очень близок к неконтролируемому. Существует большое количество программ, вирусов в виде простого изображения, которое тебе посылают в какой-нибудь мессенджер, предоставляющий полный доступ к твоему телефону. Именно поэтому одним из вариантов обеспечения безопасности своей персональной информации является отключение питания. Математику, законы физики и аэродинамики никто не отменял.

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