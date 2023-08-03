Як через смартфони бійці ЗСУ ризикують життям на передовій

Чому смартфони смертельно небезпечні для воїнів ЗСУ на фронті і які телефони можна брати із собою на передову, в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповів фахівець із кібербезпеки Андрій Миць.

Андрій Миць є інструктором 150-го навчального центру Сил ТрО ЗСУ. Він навчає командирів відділень та взводів. Його основний курс – “Інформаційна гігієна”.

«Телефон світиться так само, як і радіостанція, а персональна інформація в ньому навіть на рівні одного солдата показує переміщення взводу, роти, тип озброєння, тип підрозділу, психологічний стан військовослужбовців, базове ставлення командирів до командування в цілому тощо. Вона мені, як спеціалісту з планування, дозволить взагалі не виходячи зі свого спостережного пункту, точно знати, що відбувається на цій лінії фронту, та до чого підготуватися», – зазначає Миць.

– Чи запитують тебе бійці, як їм, полишивши телефони, підтримувати зв’язок з рідними?

– З моменту, коли я почав офіційно навчати військовослужбовців знищувати нашого противника, я це питання чую на кожному курсі мінімум двічі-тричі. Як і слова хлопців: “Нехай мене краще вб’є на війні з телефоном, аніж дружина. Якщо я їй два тижні не телефонуватиму, мені не можна буде повертатися додому”. Моя відповідь проста: “Якщо ти приймаєш таке рішення, то зроби все, щоб твоя позиція була максимально віддалена від твоїх побратимів. Якщо ти готовий, що тебе рознесе на атоми через те, що твій телефон виявлять, не питання. Але до чого тут ті, хто тебе оточують?!”. Усі люди, підпорядковані мені, точно знають: якщо я знаходжу на позиції телефон, відповідальність за цей зальот така сама, як ти заснув на посту. Ну, ти знаєш, що з такими людьми роблять, бо це підстава всесвітнього масштабу. Можна почитати приклади, як через одного військовослужбовця, який пропустив групу, підрозділ отримав такі втрати, які змінили лінію фронту. Це досить серйозні наслідки. Їхньою причиною може бути лише одна людина, яка належним чином на посту не виконує свої функції. У мене таке саме ставлення до людей, які беруть з собою телефони.

Якщо проводити паралелі, практично усі інструктори нашого центру проходять навчання за кордоном. Перше, що роблять наші курсанти, прилітаючи до тієї ж Великобританії – здають телефони: підходить спеціальна людина з кейсом, куди їх складають. Інколи їм дають можливість попередити своїх рідних, що на певний час будуть без зв’язку. Якось там питання не виникають…

– І це при тому, що навчання проходять в країнах, де немає війни.

– Так! І ніхто не питає: “А чому я маю це робити?”. Усі розуміють причини й наслідки. Якщо треба певні деталі – їх можна отримати у людей, які навчають.

Моя класична модель дуже проста: коли йдеться про будь-якого військовослужбовця чи того, хто знаходиться на професійному рівні захисту будь-чого, а за потреби знищення будь-кого, там немає розмови про щось персональне. Як і жодної ідентифікації, процесу офізичування чи розмов про особисті гаджети. Війна спроєктована таким чином, що вся комунікація відбувається за допомогою підготовленого радіозв’язку і за будь-якими елементами передачі даних, які налаштовані на ці умови. Причина, чому люди беруть з собою на війну звичайні телефони, полягає у тому, що сюди потрапила велика кількість цивільних, які не мали військового чи спеціального досвіду зі знищення ворога. Їм настільки важко відмовитися від своїх гаджетів, що деякі, як я розказував, приходять до висновку, що краще померти від ворожої міни, аніж отримати від дружини за те, що не виходив на зв’язок.

– Ми зараз маємо змогу сказати широкій аудиторії, зокрема військовим: “На позиції телефони не беремо, бо це наражає на небезпеку”. Наскільки я розумію, навіть вимкнені, адже їх теж вираховують.

– Так. До речі, зараз країни ЄС заборонили телефони без знімного акумулятора. Я чекав на цей закон. Ми отримаємо стару-нову еру, коли батарея від’єднуватиметься. Процес отримання доступу до персональної інформації дуже наближається до неконтрольованого. Існує велика кількість програм, вірусів у вигляді простого зображення, яке тобі надсилають в якийсь із месенджерів, що надає повний доступ до твого телефону. Саме тому одним із варіантів забезпечення безпеки своєї персональної інформації є якраз від’єднання живлення. Математику, закони фізики і аеродинаміки ніхто не скасовував.

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