Два пожара, вызванные обстрелами, тушили бойцы ГСЧС на Харьковщине

Два пожара, вызванные российскими обстрелами, произошли в Харьковской области 3 августа, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Один из пожаров, как сообщалось, возник около 18:00 в результате массированного артиллерийского удара по селу Петропавловка Купянского района.

Второй пожар произошел на территории Змиевской громады — спасатели оперативно его ликвидировали.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 55 единиц взрывоопасных предметов.