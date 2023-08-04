Два пожара, вызванные обстрелами, тушили бойцы ГСЧС на Харьковщине
Два пожара, вызванные российскими обстрелами, произошли в Харьковской области 3 августа, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.
Один из пожаров, как сообщалось, возник около 18:00 в результате массированного артиллерийского удара по селу Петропавловка Купянского района.
Второй пожар произошел на территории Змиевской громады — спасатели оперативно его ликвидировали.
Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 55 единиц взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 08:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два пожара, вызванные российскими обстрелами, произошли в Харьковской области 3 августа, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.".