Дві пожежі, спричинені обстрілами, гасили бійці ДСНС на Харківщині
Дві пожежі, спричинені російськими обстрілами, сталися на Харківщині 3 серпня, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.
Одна з пожеж, як повідомлялося, виникла близько 18:00 внаслідок масованого артилерійського удару по селу Петропавлівка Куп’янського району.
Друга пожежа сталася на території Зміївської громади – рятувальники оперативно її ліквідували.
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 08:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві пожежі, спричинені російськими обстрілами, сталися на Харківщині 3 серпня, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.".