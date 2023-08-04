Дві пожежі, спричинені обстрілами, гасили бійці ДСНС на Харківщині

Дві пожежі, спричинені російськими обстрілами, сталися на Харківщині 3 серпня, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.

Одна з пожеж, як повідомлялося, виникла близько 18:00 внаслідок масованого артилерійського удару по селу Петропавлівка Куп’янського району.

Друга пожежа сталася на території Зміївської громади – рятувальники оперативно її ліквідували.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.