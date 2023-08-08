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Малину собирали под обстрелами и недалеко от фронта в Харьковской области

Общество 15:02   08.08.2023
Оксана Якушко
Малину собирали под обстрелами и недалеко от фронта в Харьковской области Сбор урожая малины. Фото: Шо Там

Ягодный бизнес в поселке Староверовка Харьковской области появился 6 лет назад, когда экономист Любовь Юрьева основала агрофирму «Сила природы», рассказывает ШоТам.

Она собирала ягоды под ежедневным обстрелом, потому что не смогла оставить громаду без заработка в трудные времена.

«У нас летало прямо над головами – ракеты, самолеты, вертолеты. Было полное понимание, что вот-вот и дойдет до нас. Страшно было», – признается Любовь Юрьева, руководитель агрофирмы.

ШоТам

Любовь хорошо разбирается в логистике продаж и выращивании ягод, поскольку имеет образование экономиста и фитопатолога. До войны на 15 га высаживала малину, ежевику и клубнику. И трудоустраивала на сезон десятки местных из Староверовской громады.

И тут началось вторжение, оккупанты подошли вплотную к селу.

«Каждый вечер все автомобили стояли заправленные топливом. И мы ждали, чтобы если что, можно было ночью уехать. Все сидели по домам, и была очень большая депрессия и страх» – вспоминает Любовь Юрьева.

Но ягоды наливались и зрели – бросать урожай было нельзя. Потому что за что-то надо потом зимовать.

«Когда люди вышли на работу и увидели, что есть работа, то все сплотились, и мы начали работать очень эффективно. Это было очень круто – то, что люди сделали в прошлом году», — говорит Любовь Юрьева.

ШоТам

Нередко приходилось проводить инструктаж по безопасности прямо под открытым небом.

«Так вокруг грохотало, да и мы дрожали, но собирали. Так бывает очень часто, стрельба вокруг, ну а что же делать? Надо работать. И самолеты летят так быстро над головами, что мы пригибаемся, но некуда нам деться», — говорит работница агрофирмы «Сила природы» Галина Шкрибляк.

Сейчас россиян отбили подальше от громады, а Любовь принимает на работу переселенцев. И поддерживает работников, служащих в рядах ВСУ.

«В прошлом году мы от своей фирмы купили автомобиль для разведчиков. Мы передавали свою продукцию на две больницы – на 4-ую неотложную в Харькове и на 16-ую в Днепре, чтобы наша ягода дошла до бойцов. Что мы могли сделать с нашей ягодой, кому передать, кто у нас где служит, мы с ребятами постоянно связываемся. Парень, работавший у нас агрономом, сейчас на «нуле», – рассказывает Любовь Юрьева.

Сейчас идет сезон сбора малины. Ягоду заморозят и планируют отправить за границу. Экспортируют малину в Польшу, Германию и Италию.

Хотя это органика, спроса на большие партии в Украине нет. А хранить урожай после полномасштабного вторжения стало дороже и тяжелее.

ШоТам

Чтобы сохранить урожай, собранное каждый день возят в Днепр – ближе морозильных установок нет.

«Мы замораживали нашу продукцию в Харьковской области в поселке Русские Тишки, которое разбомбили. И сейчас мы возим нашу ягоду в Днепропетровскую область. Это очень далеко, логистика дорогая, мы не можем одномоментно отвезти всю нашу партию. А мы должны возить каждый день, каждый наш сбор в конце дня, потому что собственного завода по заморозке, к сожалению, нет», — отмечает Любовь Юрьева.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 15:02;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ягодный бизнес в поселке Староверовка Харьковской области появился 6 лет назад, когда экономист Любовь Юрьева основала агрофирму «Сила природы», рассказывает ШоТам.".