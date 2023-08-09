Более 50 раненых. Последствия взрыва на оборонном заводе под Москвой (видео)
В Сергиевом Посаде, что под Москвой, на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, разгребают последствия мощного взрыва.
От взрыва разрушен склад на площади 1,6 тысячи м ². Пожар охватил площадь 50 м ². Из всех цехов на территории завода после взрыва эвакуировали людей.
В рф уверяют, что взорвался склад пиротехники и фейерверков. Однако местные жители наблюдают на улицах занятные детали от салюта, больше напоминающие снаряды. Что доказывает, что взорвался арсенал оружия.
Технолог внезапно взорвавшегося завода рассказал, что горело оборонное предприятие «Пиро-Росс».
— На месте чего взрыв произошел?
— На месте склада порохового.
— А что там за предприятие было?
— «Пиро-Росс».
«Пиро-Росс».
От взрывов пострадали 52 человека, шестеро – в реанимации, заявили местные власти. Почти у всех пострадавших – осколочно-взрывные травмы.
Взрывная волна выбила в 20 многоэтажках стекла, в некоторых квартирах снесло межкомнатные перегородки, в офисах обвалились потолки.
Поврежден спорткомплекс, колледж, 2 школы.
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 15:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Сергиевом Посаде, что под Москвой, на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, разгребают последствия мощного взрыва.".