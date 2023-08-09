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Более 50 раненых. Последствия взрыва на оборонном заводе под Москвой (видео)

Мир 15:27   09.08.2023
Оксана Якушко
Более 50 раненых. Последствия взрыва на оборонном заводе под Москвой (видео)

В Сергиевом Посаде, что под Москвой, на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, разгребают последствия мощного взрыва.

От взрыва разрушен склад на площади 1,6 тысячи м ². Пожар охватил площадь 50 м ². Из всех цехов на территории завода после взрыва эвакуировали людей.

В рф уверяют, что взорвался склад пиротехники и фейерверков. Однако местные жители наблюдают на улицах занятные детали от салюта, больше напоминающие снаряды. Что доказывает, что взорвался арсенал оружия.

Технолог внезапно взорвавшегося завода рассказал, что горело оборонное предприятие «Пиро-Росс».

— На месте чего взрыв произошел?

— На месте склада порохового.

— А что там за предприятие было?

— «Пиро-Росс».

«Пиро-Росс».

От взрывов пострадали 52 человека, шестеро – в реанимации, заявили местные власти. Почти у всех пострадавших – осколочно-взрывные травмы.

Взрывная волна выбила в 20 многоэтажках стекла, в некоторых квартирах снесло межкомнатные перегородки, в офисах обвалились потолки.

Поврежден спорткомплекс, колледж, 2 школы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Происшествия; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 15:27;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Сергиевом Посаде, что под Москвой, на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, разгребают последствия мощного взрыва.".