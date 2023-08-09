Понад 50 поранених. Наслідки вибуху на оборонному заводі під Москвою (відео)

У Сергіївому Посаді, що під Москвою, на території біля Загорського оптико-механічного заводу розгрібають наслідки потужного вибуху.

Від вибуху зруйновано склад на площі 1,6 тисячі м². Пожежа охопила площу 50 м². З усіх цехів на території заводу після вибуху евакуювали людей.



У рф запевняють, що вибухнув склад піротехніки та феєрверків. Проте місцеві жителі спостерігають на вулицях цікаві деталі від салюту, які більше нагадують снаряди. Що доводить, що вибухнув арсенал зброї.

Технолог заводу, що раптово вибухнув, розповів, що горіло оборонне підприємство «Піро-Росс».

– На місці чого вибух стався?

– На місці складу порохового.

– А що там за підприємство було?

– “Піро-Рос”.

Від вибухів постраждали 52 людини, шестеро – у реанімації, заявила місцева влада. Майже у всіх постраждалих – осколково-вибухові травми.

Вибухова хвиля вибила у 20 багатоповерхівках скло, у деяких квартирах знесло міжкімнатні перегородки, в офісах обвалилися стелі.

Пошкоджено спорткомплекс, коледж, 2 школи.