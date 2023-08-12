Харьковчанка обманула банк: женщине грозит 5 лет тюрьмы

В Харькове мошенница с помощью поддельных документов незаконно получила кредит в банке.

«Злоумышленница обратилась в банковское учреждение для заключения кредитного договора. Гражданка заранее подделала справку о доходах и незаконно получила средства в сумме 7 тысяч гривен», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

42-летней женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.