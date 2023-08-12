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Харьковчанка обманула банк: женщине грозит 5 лет тюрьмы

Общество 14:51   12.08.2023
Виктория Яковенко
Харьковчанка обманула банк: женщине грозит 5 лет тюрьмы Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове мошенница с помощью поддельных документов незаконно получила кредит в банке.

«Злоумышленница обратилась в банковское учреждение для заключения кредитного договора. Гражданка заранее подделала справку о доходах и незаконно получила средства в сумме 7 тысяч гривен», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

42-летней женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 14:51;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове мошенница с помощью поддельных документов незаконно получила кредит в банке.".